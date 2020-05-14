Темп прироста новых случаев заражения незначителен уже на протяжении 11 дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она призвала осторожней относиться к оценке, отметив, что это данные на сегодняшний день. Согласно информации оперативного штаба, в России сегодня впервые с начала мая было зафиксировано менее 10 тысяч новых зараженных.
Коэффициент распространения заболевания упал ниже единицы.
Власти рапортуют об остановке роста заболеваемости коронавирусом
Темп прироста новых случаев заражения незначителен уже на протяжении 11 дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она призвала осторожней относиться к оценке, отметив, что это данные на сегодняшний день. Согласно информации оперативного штаба, в России сегодня впервые с начала мая было зафиксировано менее 10 тысяч новых зараженных.