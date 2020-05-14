Власти рапортуют об остановке роста заболеваемости коронавирусом

Темп прироста новых случаев заражения незначителен уже на протяжении 11 дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она призвала осторожней относиться к оценке, отметив, что это данные на сегодняшний день. Согласно информации оперативного штаба, в России сегодня впервые с начала мая было зафиксировано менее 10 тысяч новых зараженных.

Коэффициент распространения заболевания упал ниже единицы.