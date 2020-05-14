Услуга по оформлению выплаты в 10 тыс рублей на ребенка стала самой популярной на портале Госуслуг за все время существования сайта. Об этом сообщили в пресс-службе Минкомсвязи России.

За 40 часов, которые прошли с момента открытия отдельной страницы для оформления единоразовой выплаты, было направлено более 3,5 миллионов заявлений на 5 млн детей. Данная нагрузка является рекордной для портала Госуслуг с момента его запуска в 2009-м году. Как сообщили в Минкомсвязи, в среднем, в минуту на портале оформлялось более полутора тысяч заявлений.

Напомним, что в соответствии с Указом президента Путина, денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от 3-х до 15 лет, который имеет российское гражданство. Выплаты начнут производить с 1 июня.

Тем временем, в интернете стали появляться фейковые сайты на тему выплат. Компании в сфере кибербезопасности сообщили «Коммерсанту», что активно регистрируются новые домены со словами «госуслуги», «пособие» и им подобные. Аферисты рассчитывают зафиксировать логин и пароль пользователя. После чего сообщают ему о несуществующих штрафах и комиссиях. Денежные средства за оплату и попадает в руки мошенников. Кроме того, фейковые сайты могут выпытывать у потенциальных заявителей данные их банковских карт.

При подаче заявления гражданам не рекомендуется переходить на портал Госуслуги со сторонних сайтов. А также по ссылкам из писем и электронных сообщений.