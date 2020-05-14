Федеральная служба по надзору в сфере образования рассматривает 19-е июня как один из вариантов даты начала ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования рассматривает 19-е июня в качестве одного из вариантов даты начала Единого госэкзамена. До сих пор профильные ведомства не могут договориться между собой о порядке проведения ЕГЭ этим летом. На это обращает внимание газета «Коммерсантъ».

По установленному графику экзамен должен был начаться в мае, но после введения карантина его отложили на 8 июня, а теперь — на неопределенный срок. Релиз Минпросвещения РФ обещал окончательные даты начала аттестационной кампании в ближайшее время, согласно рекомендациям органов здравоохранения. Также сообщалось, что формат проведения ЕГЭ в 11-х классах «будет скорректирован». Обычно выпускники сдают два обязательных ЕГЭ — по русскому языку и «базовой» математике — для получения аттестата. Те, кто хочет получить высшее образование, сдают еще один-два или больше «профильных» госэкзаменов которые назначает вуз, и поступают по сумме баллов.

Теперь они получат аттестат с отметками, «выставленными по итогам года», «обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется». Из письма следовало (но не проговаривалось прямо), что выпускникам, нацеленным на высшее образование, придется сдавать лишь ЕГЭ по выбору.

Вчера днем в прошло онлайн-заседание президиума Российского союза ректоров. Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил ограничить количество профильных ЕГЭ для зачисления в вуз двумя. Но не указал, как действовать вузам, установившим три-четыре экзамена. Его подддержал и. о. главы Рособрнадзора Анзор Музаев, чье ведомство рассчитывало провести ЕГЭ во второй половине июня.

После заседания зам главы Министерства просвещения Дмитрий Глушко снова заявил в эфире «России 24» о двух экзаменах, в зависимости от вуза и факультета — уже как о решенном деле. Газета цитирует межведомственную переписку, оказавшейся в ее распоряжении. Где, в частности, говорится, что вузы просят не допустить значительного сдвига начала учебного года из-за угрозы финансовых издержек. И что Рособрнадзор рекомендовал рассмотреть возможность сдачи ЕГЭ в период с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа. В одном из писем также говорилось, что Рособрнадзор «прорабатывает различные схемы проведения» ЕГЭ, в том числе возможность сдачи экзамена по русскому языку в течение двух дней, а не в один день для всей страны, как раньше.

«Коммерсантъ» приводит мнение научного руководителя Института образования Высшей школы экономики Исаака Фрумина, который считает, что возникшие проблемы не говорят о том, что надо менять всю схему — хорошо, что у всех госструктур есть желание сохранить экзамен для тех, кто будет поступать в вузы, а о деталях рано или поздно договорятся.