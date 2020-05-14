Прокуратура решила проверить заявление о пытках осужденных по делу о теракте в метро в Санкт-Петербурге

По крайней мере, такая информация есть у адвокатов.

Жалобу в военную прокуратуру направила защитник Аброра Азимова МунавАра КанцЕрова. Она обратилась в надзорное ведомство из-за того, что следствие отказалось возбуждать дело после заявлений ее подзащитных. Братья Азимовы неоднократно говорили о том, что их при расследовании якобы пытали сотрудники ФСБ. МунавАра КанцЕрова рассказала ТАСС, что военная прокуратура начала проверку заявлений о насилии в отношении Азимовых. Прокуратура также оценит правомерность отказа в возбуждении дела по этому поводу. Акрам и Аброр Азимовы – это ключевые фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга. Они на стадии следствия и в суде заявляли о том, что признательные показания дали под давлением. Потом от этих показаний братья отказались. Аброра Азимов признали виновным в организации теракта и приговорили к пожизненному заключению. 10 других фигурантов дела получили от 19 до 28 лет лишению свободы. Никто из обвиняемых вину не признал.

В результате теракта в петербургском метро три года назад погибли 16 человек. В том числе и предполагаемый исполнитель преступления.