В Москве в результате пожара в жилом доме погиб человек

Его личность еще не установлена.

В жилой восьмиэтажке на Фрунзенской набережной неподалёку от здания генерального штаба министерства обороны сгорели сразу несколько квартир. Очаг возгорания был в помещении на пятом этаже. Огонь появился примерно в без пятнадцати два. Соседи подумали, что произошел взрыв газа, поскольку перед пожаром был слышен громкий звук, — рассказала жительница дома Алина: «Я лично спала. Папа заходит в комнату очень быстро. Говорит, что слышал хлопок. Мы выходим на улицу. Узнаю от людей, что в квартире, которая сгорела, жил пожилой человек. Один. Огонь за семь минут пополз на три этажа выше. Приехали очень быстро службы спасения. Сами люди выходили. Никакой паники не было, просто понимали что происходит. Потом приехали полицейские, начали всех организовывать, но в этом особенно нужны не было, если честно – все были в адеквате».

Пожарные почти за час справились с огнём. После этого еще какое-то время заливали квартиры водой, поскольку те не прекращали дымиться. В итоге шесть балконов этого здания выгорели полностью. Также сильно пострадал элитный черный Мерседес, который стоял прямо под местом пожара. На него какое-то время падали горящие части этих балконов.

Причины пожара еще неизвестны. Агентство ТАСС со ссылкой на свои источники пишет, что привести к трагедии могло неосторожное обращение с огнём.

Тем временем Следственный комитет и прокуратура начали проверку произошедшего. В ведомствах хотят установить точное количество пострадавших.