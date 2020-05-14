В Германии активно обсуждают заявление Ангелы Меркель о готовности ввести ответные меры в отношении Москвы

Немецкие СМИ опубликовали расшифровку «часа ответов и вопросов» канцлера в бундестаге. Впервые Меркель высказалась по поводу кибератаки на парламент, которая произошла в 2015 году. Этим нападением был затронут и ее депутатский офис. Ранее германское уголовное ведомство назвало главного подозреваемого – Дмитрия Бадина из хакерской группы «Fancy Bear» или APT 28 и вынесло приказ о его аресте. В ходе следствия выяснилось, что Бадин работал на ГРУ. Канцлер подчеркнула, что существуют «тяжелые улики» российского участия в кибератаке и назвала ее «чудовищной».

Меркель отметила, что в выборе похищенных данных не просматривается особой системы. Однако канцлер заявила, что серьезно относится к этому происшествию. Ей лично это доставляет боль, особенно в свете постоянных усилий по установлению лучших отношений с Россией. Меркель собирается и дальше работать в этом направлении, однако подобные происшествия не делают ситуацию проще.

Канцлер ФРГ заявила, что невозможно просто не обращать внимания на российскую стратегию ведения гибридных войн, которая включает «намеренную дезориентацию и искажение фактов». Доверительное сотрудничество уже разрушено. Канцлер подчеркнула, что Германия оставляет за собой право принять меры для того, чтобы ясно довести это до сведения российской стороны. При этом Меркель упомянула высылку сотрудников посольства России после убийства Хангошвили в Берлине.

Немецкие эксперты отмечают, что канцлер впервые говорила о политике в отношении России столь жестко.