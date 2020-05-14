Более 60 человек задержаны в Черногории за участие в столкновениях с полицией

Это последние данные местных властей. Речь идет о разных городах.

Минувшим вечером жители там протестовали против задержания нескольких священников, которые провели собрание верующих, нарушив карантин.

В результате беспорядков пострадали 26 сотрудников правоохранительных органов, а также трое граждан, включая 7-летнего ребенка.

Прихожане Сербской православной церкви до эпидемии проводили в Черногории массовые акции. Они считают, что их притесняют. Об этом ранее говорил митрополит Черногорский Амфилохий.

При этом президент Черногории Мило Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране.