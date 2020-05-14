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18:19, 14 мая 2020

Роскомнадзор проверяет статьи газет New York Times и Financial Times о занижении смертности в РФ из-за коронавируса

Роскомнадзор проверяет статьи газет New York Times и Financial Times о занижении смертности в России из-за коронавируса. Ранее материалами возмутились в Госдуме и МИДе, но во внешнеполитическом ведомстве пообещали не лишать журналистов аккредитации.

Роскомнадзор изучает публикации New York Times и Financial Times на предмет наличия в них недостоверной общественно значимой информации о коронавирусе, сообщили в ведомстве. Речь идет о статьях, в которых утверждается, что в стране смертность от инфекции может быть на 70% выше, чем зафиксировано официально. К таким выводам журналисты пришли, изучив показатели за прошлый месяц в Москве и Санкт-Петербурге. В New York Times настаивают на том, что данные достоверны, там подчеркнули, что никакие факты, приведенные в статье, не оспариваются. Между тем, публикации опровержения требуют в МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что депутаты Госдумы требуют лишить аккредитации журналистов обоих изданий, но по ее словам, это крайняя мера. Пока МИД направил письма с требованием опровержения в редакции газет, а также в ОБСЕ и ЮНЕСКО. Дальнейшие шаги ведомства будут зависеть от действий изданий. Ранее власти Москвы в ответ на публикации, что данные о смертности публикуются открыто, а информация о занижении цифр не соответствует действительности.

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом в мире. При этом уровень смертности из-за инфекции в стране, если верить официальным данным, во много раз ниже, чем в других государствах.

Союз журналистов России всегда выступал против ограничений прессы, — отметил в свою очередь глава организации Владимир Соловьев. Владимир Соловьев надеется, что конфликт в итоге разрешится мирно.

Число западных СМИ, которые анализируют российскую статистику по смертности от коронавируса, между тем, увеличивается.

Притом что в примерно столь же густонаселенных странах, как Россия – США и Бразилии, — а также в ряде стран ЕС смертность от пандемии составляет 6, 7 и иногда 10 процентов, официальная Москва сообщает менее чем об одном погибшем на сто пациентов, пишет сайт Си-эн-эн. При — в разы — более высоком уровне сосудистых и легочных заболеваний, курении, которым охвачены почти 60 против 17 процентов мужчин, смертность от коронавируса в России должна быть сопоставимой, если не более высокой, чем в Бразилии с ее почти 7-ю процентами летальных исходов. Экспертам пока неизвестно, как российские власти фиксируют смерти при наличии у зараженного КОВИД-19, если он умирает от другой причины; включают ли в эти списки умерших в домах престарелых, продолжает автор публикации, также остается вопросом без ответа. – Если человек погибает от сочетания коронавируса и другого заболевания, можно одинаково обоснованно назвать их в соответствующем заключении, а не следовать известной сталинской формуле подсчетов на выборах, когда, цитата, «важно, не кто голосует, а кто и как считает», заключает обозреватель (цитата по сайту «Иносми»).

Телеканал Фокс-ньюз также обращает внимание на то, что, объективно, за последний месяц Россия в рейтинге новых заражений от вируса поднялась с 20-го места на 2-е. Между тем, здесь продолжают указывать как причину смерти только то заболевание, от которого она наступила, если это не легочная недостаточность. Российские врачи, в частности, работающие в клиниках Москвы, на которую приходится половина всех заразившихся, продолжают настаивать на своей методике подсчета, утверждая, что в США и Европе данные о смертности завышают. Сомнения в достоверности официальных показателей по пандемии высказывает и независимый профсоюз «Альянс врачей», отмечает Фокс-ньюз, а проблемы с прозрачностью статистики, контроль над СМИ, по аналогии с Китаем, помимо прочего, сильно мешают Кремлю бороться с коронавирусом.

Агентство Bloomberg приводит цифры по Челябинской области и Пермскому краю, где медики указывают COVID-19— как одно из двух причин смерти пациента. При таком подсчете данные в этих регионах показывают примерно в два раза выше тех, что представляет официальная статистика.

На фоне ситуации с коронавирусом не следует забывать и об остальных бедствиях в мире. Понтифик посвятил сегодняшнюю молитву их жертвам . Ранее Папа Римский объявил 14 мая днем всеобщей молитвы об окончании пандемии и призвал присоединиться к ней верующих других конфессий.



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