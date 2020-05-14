Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом

По крайней мере, так утверждает пресс-служба ведомства. Возможность соблюдения изоляции в тюрьмах всегда была низкой, поэтому на самом деле цифры могут быть совсем другие – предположила в эфире «Эха Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. По словам Меркачевой обычно, если заболевает один заключенный, то через день-два инфекция распространяется на всю камеру.
2020-05-14T18:15:32+03:00
2020-05-14T18:15:54+03:00
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Эксклюзив Эха 18:15, 14 мая 2020
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