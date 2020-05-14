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18:14, 14 мая 2020

Развитие генетических технологий в России обсудили сегодня на самом высоком уровне

Их президент Владимир Путин призвал активно разрабатывать в медицине и других областях. К проекту власти привлекли компанию Игоря Сечина, он тут же попросил льгот по налогам.

Масштаб генетических разработок президент Владимир Путин сразу обозначил на совещании, посвящённом этой теме. Он сравнил программу развития генетических технологий с атомным и космическим проектами прошлого века. Предупреждение и лечение тяжёлых заболеваний — власти прежде всего с этой целью хотят активнее исследовать генетику человека. Впрочем, огромные возможности, по словам Путина, открываются и в других областях, будь то энергетика, промышленность или сельское хозяйство. Программу развития генетических технологий в России начали пытаться воплотить в жизнь немногим больше года назад. На совещании с членами правительства и представителями крупного бизнеса в режиме видеоконференции Путин сегодня обсудил, что сделали за это время, и как дальше будет развиваться программа с учетом коронавируса.

В России по замыслу властей должно появиться три геномных центра мирового уровня. К проекту привлекли Роснефть. Компания Игоря Сечина станет главным технологическим партнером программы, сказал президент. Он также пригласил участвовать и других. Сечин сразу попросил Путина освободить от налогов расходы «Роснефти» на исследования генетики.

О том, что Роснефть займется генетическими исследованиями россиян, русская служба Би-би-си рассказала еще в конце апреля со ссылкой на осведомлённые источники. По их словам, куратором проекта может стать детский эндокринолог Мария Воронцова, в СМИ её называют старшей дочерью Путина. Источник в руководстве Роснефти сообщил Би-би-си, что нефтяная компания на развитие крупного центра комплексных исследований в области генетических технологий потратит до миллиарда долларов в течение семи лет. «Это проект дочки президента — дадут всё, что нужно», — сказал собеседник Би-би-си. При этом другой источник уверял, что проект не делали специально под Воронцову. Но согласился с тем, что Роснефть в него вложит сотни миллионов долларов. Построят центр по данным Би-би-си рядом с технологической долиной МГУ, которой руководит предполагаемая младшая дочь президента Катерина Тихонова.

Владимир Путин также предложил создать национальную базу генетической информации и поручил правительству организовать финансирование проекта за счет федерального бюджета.



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