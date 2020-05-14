Министр образования и науки Валерий Фальков переболел коронавирусом

Он уже выздоровел и вернулся к работе, сообщил президент Владимир Путин на совещании по генетическтим технологиям. По его словам, другие переболевшие члены правительства также приступают к своим обязанностям. Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Министерства строительства Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.