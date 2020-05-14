Столичные власти утверждают, что данные о смертности от коронавируса в Москве достоверны

Они перепроверяются перед публикацией и соответствуют действительности, заявила заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, Москва придерживается политики полной открытости, публикует все статистические материалы, всю аналитику, связанную с COVID-19. Ежедневно фиксируется общее количество вновь выявленных инфицированных, все случаи летальности и выздоровлений. Ракова отметила, что Москва сознательно и самостоятельно опубликовала данные о смертности за апрель. Этот показатель возрос. По сравнению с прошлым годом на 1800 человек, по сравнению с 2018-м — на 900. Из-за коронавируса умерли 639 человек.
2020-05-14T17:33:07+03:00
2020-05-14T17:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 14 мая 2020
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