Столичные власти утверждают, что данные о смертности от коронавируса в Москве достоверны

Они перепроверяются перед публикацией и соответствуют действительности, заявила заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, Москва придерживается политики полной открытости, публикует все статистические материалы, всю аналитику, связанную с COVID-19. Ежедневно фиксируется общее количество вновь выявленных инфицированных, все случаи летальности и выздоровлений. Ракова отметила, что Москва сознательно и самостоятельно опубликовала данные о смертности за апрель. Этот показатель возрос. По сравнению с прошлым годом на 1800 человек, по сравнению с 2018-м — на 900. Из-за коронавируса умерли 639 человек.