Следователи и прокуратура проводят проверки по факту пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве

Устанавливается точное количество пострадавших, сообщили ТАСС в столичном следственном управлении СК. По данным ведомства, один человек погиб и несколько пострадали.

Пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме неподалеку от здания Генштаба Минобороны около двух часов дня. В квартире на пятом этаже горели личные вещи и мебель, огонь распространился на балконы пятого, шестого и седьмого этажей. Площадь возгорания составила 80 кв. метров. Были эвакуированы жильцы подъезда. Причиной случившегося, по данным источника в экстренных службах, могло стать неосторожное обращение с огнем. Как рассказал корреспондент «Эха», обломками горевших балконов был поврежден припаркованный у дома элитный Mercedes.

