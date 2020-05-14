Русская служба BBC: В Донецке арестован один из ключевых фигурантов дела о крушении «Боинга» MH-17 – Леонид Харченко

В Донецке арестован один из ключевых фигурантов дела о крушении «Боинга» MH-17 – Леонид Харченко, сообщает Русская служба BBC. По ее данным, это не связано с процессом, который начался в марте в Нидерландах.

Бывшего командира одного из разведподразделений ГРУ самопровозглашенной ДНР задержали около его дома в Донецке и поместили под стражу два месяца назад, но не по делу о сбитом «Боинге» — его арестовали по обвинениям в участии в незаконном обыске в 2014 году и незаконном хранении оружия. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на источник, знакомый с делом. По его словам, «обвинения смешные»: по первому пункту у потерпевших к Харченко претензий нет. Что касается оружия, то пистолет ему в прошлом году выдали в министерстве госбезопасности из-за дела МН17. Источник издания считает, что Харченко арестовали, чтобы изолировать. Другой собеседник BBC, имевший отношение к военному командованию ДНР, сослуживец Харченко, полагает, что его взяли под стражу, чтобы исключить вариант похищения спецслужбами Украины, как это произошло год назад с бывшим ракетчиком ДНР Владимиром Цемахом.

Следственная группа, ведущая официальное международное расследование трагедии, считает, что Харченко участвовал в перемещении зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит «Боинг». Ему и еще троим людям предъявлены обвинения. Он находится в международном розыске.

Малазийский Боинг в небе над Донбассом летом 2014 года. Погибли 298 человек. Следственная группа пришла к выводу, что к катастрофе причастна Россия. Москва это отрицает