Мэрия Екатеринбурга усмотрела признаки «экологического экстремизма» в действиях активистов, которые посадили деревья

Мэрия Екатеринбурга усмотрела признаки «экологического экстремизма» в действиях экоактивистов, которые самовольно посадили деревья, протестуя против их вырубки. Речь идет о парке возле Уральского госуниверситета путей сообщения, где собираются построить бассейн. В прошлом декабре по инициативе вуза там проводилась вырубка деревьев, пишет сайт 66.ru. Экоактивисты пожаловались в прокуратуру, которая признала вырубку незаконной и потребовала от университета устранить нарушения. Однако власти города утверждают, что жители приняли за вырубку санитарную очистку территории, а проекта бассейна даже не существует. Высадка деревьев без согласования, по мнению мэрии, нарушает закон. Власти просят ФСБ и МВД проверить действия экологов.