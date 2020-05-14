В подмосковной деревне Тимохово задержали участников народного схода против строительства мусоросжигательного завода

В подмосковной деревне Тимохово задержали шестерых участников народного схода против строительства мусоросжигательного завода. Их доставили в дежурную часть города Электроугли. Об этом сообщила интернет-изданию «МБХ медиа» активистка Татьяна Алифанова. По ее словам, их везли в автобусе без воздуха, ей стало плохо с сердцем, «скорую не пропускают», — сказала она. Другая активистка рассказала, что задержанных били в автозаке. Она утверждает, что все были в масках, соблюдали дистанцию в два метра. Однако, им вменяют нарушение режима изоляции.

