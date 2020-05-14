Одного из фигурантов дела о крушении малайзийского «боинга» над Донбассом арестовали по другому обвинению

Одного из фигурантов дела о крушении малайзийского «боинга» над Донбассом Леонида Харченко арестовали по другому обвинению. Об этом сообщили источники «Русской службы Би-би-си». По их словам, Харченко задержали 11 марта возле его дома в Донецке по обвинению в участии в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По мнению одного из собеседников, Харченко арестовали, чтобы изолировать. Это было сделано, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины.

Харченко попал под арест через два дня после того, как в Нидерландах начался суд по делу о крушении малазийского «боинга». Всех четверых обвиняемых судят заочно, они объявлены в международный розыск.