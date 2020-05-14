Членов ОНК не пускают в московские СИЗО из-за ограничительных мер в связи с пандемией

Членов Общественной наблюдательной комиссии не пускают в СИЗО Москвы из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Общественной наблюдательной комиссии, член СПЧ при президенте РФ Ева Меркачева.

«У нас очень ослаб общественный контроль. Вот пандемия, ввели карантин, проходят следователи, проходят адвокаты, но не проходят члены ОНК, нас не пускают, объясняют это просто карантином. Адвокаты общаются с заключенными в комнатах краткосрочных свиданий через стекло в масках и перчатках, то же самое могли сделать и мы», — сказала она.

Е.Мекрачева подчеркнула, что с начала введения в исправительных учреждениях ограничительных мер запрещены посылки и передачи для заключенных. Также общественный деятель отметила, что в ОНК поступают многочисленные жалобы от осужденных, что их не выводят на прогулку по нескольку дней подряд.