Глава СПЧ: Виновные в публикации портретов Гитлера и Гиммлера во время акции «Бессмертный полк» должны быть наказаны

Виновные в публикации портретов нацистского лидера Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на сайте онлайн-акции «Бессмертный полк», а также на других порталах, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны, должны быть наказаны. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

«Надо найти тех, кто эту провокацию устроил. Провокаторы – и есть виновные. Не знаю, насколько это уголовно наказуемое деяние, но то, что их надо найти и как-то наказать, это безусловно. Такие наглые действия не должны оставаться без ответа», — сказал он.

При этом В.Фадеев отметил, что организаторы могли не иметь возможности проверить на достоверность все фотографии, которые пользователи выкладывали на сайт акции. «Заведено уголовное дело, в нем досконально разбираются. Если, по мнению организаторов, будут привлечены невиновные, пусть обращаются в совет, будем с этим разбираться», — заключил он.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК) по фактам размещения на сайте движения «Бессмертный полк – онлайн», а также на портале «Банк памяти» портреты Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.