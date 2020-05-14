Александр Лукашенко подал документы на регистрацию группы по выдвижению кандидатом на выборах президента Белоруссии

Они пройдут через 3 месяца.

Ещё недавно Александр Лукашенко уверял белорусов и весь мир, что не держится цитата «посиневшими пальцами» за кресло президента, но будет предлагать свою кандидатуру, пока её не отвергнут. Президент сегодня сдал документы на регистрацию кандидатом. Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Они станут уже шестыми подряд для Лукашенко. Страной он правит 26 лет — больше чем кто-либо из европейских руководителей и, судя по всему, собирается это делать дальше. Несмотря на рост недовольства населения по поводу недостаточных мер властей в борьбе с пандемией. Инициативную группу, которая будет собирать подписи в поддержку Лукашенко, как и на прошлых выборах, возглавил председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда. Документы в ЦИК помимо этого сдали около десяти сторонников белорусского оппозиционера Николая Статкевича, а также лидер либерал-демократов Олег Гайдукевич, отмечает агентство ТАСС. Всего к этому моменту о желании участвовать в выборах президента объявило 14 человек.

В начале месяца Лукашенко сказал, что в стране нет оснований переносить выборы из-за пандемии. Он также провёл парад Победы в центре Минска 9 мая.