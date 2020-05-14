В России зафиксировали целую волну регистраций поддельных сайтов государственных услуг

Как пишет газета «Коммерсант», это связано с пособиями, которые анонсировали власти.

За последнее время появились как минимум тридцать интернет-порталов, которые эксплуатируют тему выплат десяти тысяч рублей на каждого ребенка от трёх до шестнадцати лет. Об этом газете «Коммерсант» рассказали в компании-разработчике средств информационной безопасности SearchInform. Многие из этих сайтов еще пустые. Эксперты считают, что мошенники сейчас ждут, когда настоящий сайт заработает в полную силу, чтобы скопировать его оформление. Как правило, злоумышленники используют такие уловки, чтобы украсть персональные данные.

В то же время настоящий интернет-портал госуслуг сейчас не справляется с потоком заявлений. В министерстве связи сказали газете «Коммерсант», что в онлайне туда приходит более двух тысяч обращений в минуту.

При этом, проблемы с их приёмом наблюдаются и вне сети. Вчера в десятках российских городов у отделений Пенсионного фонда выстроились очереди из тех, кто хочет получить деньги. По данным телеканала «Дождь», в отдельных случаях ситуацию затрудняло то, что чиновники не знали, как им оформлять такие заявления.

О новых выплатах президент объявил еще в начале недели. Переводить деньги должны начать уже в июне.