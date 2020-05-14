СК разыскивает пользователей, которые разместили на сайте Бессмертный полк фотографии нацистов

Следственный комитет разыскивает пользователей, которые разместили на сайте Бессмертный полк фотографии нацистов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

12-го мая организаторы Бессмертного полка говорили, что вычислили IР-адреса пользователей, которые присылали для участия в акции фотографии нацистов и обещали передать эти данные в Следственный комитет.

Руководитель исполкома движения Бессмертный полк Артем Хуторской в интервью «Эху Москвы» сказал, что не все модераторы, возможно, знали, как выглядят нацистские преступники.

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что провокаторы должны понести ответственность. По словам Фадеева, организаторы всегда могут обратиться в президентский совет, если посчитают, что к ответственности будут привлечены невиновные.