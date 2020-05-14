Меркачева: Количество больных коронавирусом заключенных и сотрудников ФСИН может превышать статистику в два-три раза

Количество больных коронавирусом заключенных и сотрудников ФСИН может превышать официальную статистику в два или в три раза. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист «Московского комсомольца», член СПЧ при президенте РФ Ева Меркачева.

«Мы должны понимать, что тесты делаются не каждому, кто чувствует себя плохо, и вообще тесты стали делать с недавних пор. Я полагаю, что эту статистику, конечно же, надо умножать на какое-то число, может быть в два раза, может быть, в три. Количество больных заключенных, конечно же, больше. Количество сотрудников, полагаю, то же самое, намного больше», — сказала она.

Е.Меркачева выразила сомнение, что в столице заболело всего десять заключенных.

«На сегодняшний день, по моим данным, в Москве заболело чуть больше 10 заключенных. Это какая-то смехотворная статистика, я думаю, что их было раз в 10 больше. Только одного госпитализировали в гражданскую больницу, у него были осложнения, остальные лечились в тюремной больнице «Матросская тишина», — отметила она.

По сообщениям Федеральной службы исполнения наказаний, в российских исправительных учреждениях коронавирусом заразились около 600 сотрудников тюремного ведомства. Инфекция подтверждена также у 145 заключенных.