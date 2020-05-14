Росавиация подготовила проект поэтапного снятия ограничений для авиаотрасли

Как стало известно агентству РИА Новости, на первом этапе для пассажиров могут ограничить перемещения по салону и вызов бортпроводника. В самолет не будут пускать в верхней одежде — ее нужно будет упаковать в пластиковый пакет и поместить на полку для ручной клади.

Помимо прочего, пассажиров могут обязать в течение всего полета носить маски и перчатки.