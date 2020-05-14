Исследования вакцины от коронавируса на добровольцах завершатся в июне, регистрация ожидается в сентябре

Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития генетических технологий в

РФ.

«В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцин в минимальном объеме, достаточном для перехода на клинические исследования, первую, вторую фазу, суммарно на 300 добровольцах. Благодаря вашему поручению от 15 апреля текущего года о сокращении сроков внедрения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, мы рассчитываем зарегистрировать данную вакцину уже в сентябре текущего года», — сказал он.