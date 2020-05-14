Владимир Путин поблагодарил отечественных ученых-генетиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Президент отметил, что их исследования помогают создавать тесты и вакцину от этой инфекции. «Сейчас генетические исследования помогают прокладывать путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе, и от коронавируса», — сказал он в четверг на совещании по вопросам развития генетических технологий в России.

«Хотел бы поблагодарить специалистов-генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой», — продолжил президент.

Глава государства отметил, что в последние годы в российское генетике появляются все больше молодых ученых.

«На развитие этого направления в целом мы сконцентрировали значительные кадровые, финансовые и организационные ресурсы», — добавил он.