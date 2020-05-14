В Черногории прошли массовые акции протеста из-за задержания владыки Иоанникия

Священнослужителю вменяется нарушение мер безопасности, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Прокуратура Черногории задержала в ночь на среду епископа Сербской православной церкви, и еще семерых священников епархии на 72 часа в связи с проведением собрания верующих на празднике Святого Василия Острожского.

Священнослужителей обвинили в нарушении эпидемиологического режима. После этого во многих городах Черногории прошли акции протеста. Так, в центре Плевли граждане бросали в полицейских камни, стеклянные бутылки и пиротехнические средства. Митрополит Черногорский Амфилохий осудил действия верующих, отметив, что они направлены против церкви.

Добавим, что на место беспорядков был стянут полицейский спецназ. Полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки. Кадры избиения демонстрантов появились в социальных сетях. В ходе разгона акции пострадал 7-летний ребенок. Из числа полицейских получили травмы 4 человека.

Ранее Президент Черногории Мило Джуканович неоднократно выступал против монополии сербской православной церкви в стране. И пообещал добиться автокефалии для Черногорской церкви по примеру Украины.