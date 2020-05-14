Запутанная ситуация складывается вокруг Единого госэкзамена в России в этом году

Министр просвещения в последние часы был вынужден разъяснять высказывание своего зама. Тем временем ведомства, как пишет пресса, до сих пор не могут договориться. С противоречащими друг другу заявлениями о порядке проведения ЕГЭ для выпускников 11-х классов за день успели выступить сразу три ведомства.

Так, Министерство просвещения выпустило сообщение, в котором говорилось о переносе дат экзамена, а также о том, что русский язык и «базовую» математику — обязательные предметы — не нужно будет сдавать тем, кто не планирует поступать в вузы.

Остальным же необходимо будет сдать два ЕГЭ по выбору, говорил уже замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Между тем в Министерстве образования и науки планы по сокращению числа предметов не подтвердили. После этого министр просвещения Сергей Кравцов пояснил: слова его зама были неверно истолкованы, а выпускники смогут выбрать столько ЕГЭ по выбору, сколько нужно.

Не ясна ситуация и с проведением выпускных экзаменов в дистанционном формате. Государственные агентства сообщали, что в Минобрнауки поддерживают эту возможность. Так говорилось в письме замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева. Однако затем министерство сообщило, что дистанционный формат не исключается только для маломобильных групп населения.

Наконец, временно исполняющий обязанности Рособрнадзора Анзор Музаев сначала сообщил, что кампания по сдаче ЕГЭ может начаться в конце июня. Но затем агентства вновь сообщили о письме, в котором тот же Музаев рекомендовал провести экзамены в августе. Как выяснилось, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Изначально сдача ЕГЭ должна была начаться в конце мая, затем 8 июня, однако в обоих случаях кампания была перенесена из-за коронавируса.