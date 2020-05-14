СК возбудил уголовное дело из-за появления снимков нацистских вождей на сайтах акции «Бессмертный полк»

Об этом объявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В этом году из-за коронавируса организаторы отказались от шествий. Акция проходила в интернете.

Глава исполкома общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской сказал «Эху Москвы», что некоторые портреты нацистов могли пропустить по незнанию.

«После проведения модераторской проверки всех анкет, которые были присланы для размещения на портале онлайн-шествия, выяснилось, что значительное количество их содержит изображения лидеров Третьего рейха, коллаборационистов, предателей родины и всякой прочей швали. Мы посчитали необходимым эти материалы направить в Следственный комитет для проведения проверки по таким гражданам, которые считают возможным 9 мая отправлять эту грязь для онлайн-участия в шествии», — сказал он.

Хуторской отметил, что отдельные фотографии нацистов попали в ленту шествия 9 мая под видом советских солдат.

«К сожалению, отдельные файлы все-таки попали в ленту шествия «Бессмертного полка». Это число человеческий фактор, потому что 4000 тысячи модераторов, которые день и ночь работали по модерации этого массива, естественно, кто-то из ребят может не знать в лицо всех лидеров нацисткой Германии, это объяснимо, ничего в этом страшного нет. Естественно такие материалы будут впоследствии удалены из онлайн-шествия», — подчеркнул он.

Хуторской добавил, что в настоящий момент Следственный комитет принял заявление в работу и выясняет обстоятельства дела.

По статье о реабилитации нацизма грозит срок до 3-х лет лишения свободы.