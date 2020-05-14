Путин рассчитывает, что улучшение ситуации с коронавирусом позволит вернуться к вопросам долгосрочной повестки

Изменение ситуации с распространением коронавируса в России позволяет заниматься и долгосрочными масштабными проектами, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ситуация (с коронавирусом) меняется, и это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки», — сказал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации.

Он пояснил, что все последние недели усилия были, прежде всего, направлены на противодействие эпидемии коронавируса, подготовку неотложных мер поддержки граждан и экономики. «Будем последовательно продолжать эту работу, разумеется, и дальше», — сказал президент.

Он отметил, что при этом внимание к долгосрочным вопросам не ослаблялось и раньше.

«Но сейчас на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное и эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп», — сказал Путин.