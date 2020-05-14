Тюремное ведомство подтвердило почти 800 случаев заражения коронавирусом в изоляторах и колониях России

Более 600 заболевших — это сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Кроме того, инфекцию обнаружили у 145 заключенных. В конце прошлого месяца эти цифры были в разы ниже. Всего из числа заболевших выздоровели уже более 230 человек.