Россия намерена потребовать от нескольких зарубежных изданий опровержения статей о ситуации с коронавирусом в стране

В МИДе сказали, что от этого шага зависит дальнейшее решение в отношении газет The New York Times и Financial Times. Материал газеты The New York Times основан на данных, опубликованных официальным ведомством и интервью с экспертами госинститутов.

Никакие факты, приведенные в статье, не оспариваются, сказала агентству «Интерфакс» вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс. Она добавила, что газета опровержения давать не будет. Коронавирус на этой неделе привёл к ссоре между двумя авторитетными западными изданиями и официальной Москвой.

Поводом стали публикации, в которых сначала американская The New York Times, а затем Financial Times сообщили читателям: реальная смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной.

Оба издания сослались на открытые данные столичной мэрии, обратив внимание на резкий рост в прошлом месяце числа погибших в статистике при низком количестве жертв от новой инфекции. The New York Times также привела позицию ряда российских экспертов, в том числе старшего научного сотрудника академии народного хозяйства при президенте Татьяны Михайловой.

Она тоже отметила высокую смертность в прошлом месяце и не исключила, что цитата «жертв коронавируса, может быть в три раза выше, чем официально заявляют власти». Российский МИД направил письмо в редакции изданий с требованием опровергнуть публикации.

Представитель ведомства Мария Захарова назвала их очередным сенсационным антироссийским фейком. Отдельные депутаты Госдумы даже усмотрели в статьях факт вмешательства в дела России и призвали МИД лишить авторов статей аккредитации. На Смоленской площади сказали, что пока этого не сделают. Все зависит от того, появится опровержение или нет.

Редакция газеты Financial Times пока о своей позиции по этому вопросу не сообщила.

Союз журналистов России считает, что не следует ограничивать прессу или лишать аккредитации в этой ситуации, — сказал «Эху Москвы» глава союза Владимир Соловьев.

Соловьев надеется, что конфликт удастся мирно урегулировать. Россию пытаются выставить в неприглядном свете, и это нужно пресекать, — сказал «Эху Москвы» член думского комитета по безопасности, «единоросс» Анатолий Выборный.

Ложная информация, по словам депутата Выборнова, публикуется в разных странах, с одной стороны, чтобы принизить значимость России, а с другой стороны, чтобы убедить граждан этих стран в правильности политики их властей.