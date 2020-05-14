В Черногории минувшим вечером вспыхнули протесты

К ним привело задержание епископа Сербской православной церкви и священников, которые по словам властей нарушили ограничения, введенные из-за пандемии. Есть пострадавшие.

Слезоточивый газ и светошумовые гранаты со стороны полиции в ответ на камни, бутылки и пиротехнику протестующих. Стычки силовиков с демонстрантами произошли вчера в ряде городов Черногории, в том числе центре Плевли. Пострадал семилетний ребёнок, травмы получили также несколько полицейских.

Участники акции отвечали на действия силовиков криками «Позор» и «Фашисты». Об этом можно судить по видеозаписи которую разместил портал In4s. Беспорядки также произошли и в Никшиче — втором по численности городе страны. Полиция применила газ против демонстрантов, которые блокировали дорогу возле города Беране.

Люди вышли на улицы после задержания на трое суток в ночь на среду в стране епископа Сербской православной церкви Иоаникия, а также священников епархии, их обвинили в нарушении карантинных ограничений. Религиозные деятели организовали собрание верующих несмотря на запрет проводить массовые мероприятия.

В Черногории прихожане Сербской православной церкви до эпидемии коронавируса проводили массовые акции. Они выступали против закона, который по их мнению притесняет церковь в стране. Президент Мило Джуканович обвиняет Сербскую церковь в попытке сохранить религиозную монополию в Черногории.