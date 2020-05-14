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13:07, 14 мая 2020

В российских регионах можно будет заниматься спортом

Ограничения на активный образ жизни частично сняты. Как правило речь идет о занятиях на свежем воздухе. В Удмуртии открываются не только скверы и парки, но и стадионы, роллерные трассы, теннисные корты беговые дорожки и тропы здоровья. Об этом на своей страничке «ВКонтакте» написал глава региона Александр Бречалов.

При этом он напомнил, что групповые занятия пока остаются под запретом, а физкультурники должны соблюдать социальную дистанцию. Эта оговорка присутствует в рекомендациях и в других регионах.

В Забайкальском крае с сегодняшнего дня разрешены прогулки, пробежки и занятия неигровыми видами спорта. В Волгоградской области, Камчатском крае, Карелии и других регионах индивидуальные занятия спортом на улице тоже стали доступны.

Профессиональные спортсмены прока не могут возобновить централизованную подготовку на базах сборных команд. По распоряжению министра спорта Олега Матыцина до начала июня они остаются закрытыми.



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