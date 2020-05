В СЖР надеются, что публикации Financial Times и The New York Times о коронавирусе в РФ не приведут к блокировке газет

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Все-таки мы надеемся, что этот конфликт не приведет к блокировке этих ресурсов, потому что в любом случае блокировка ресурсов — это ограничение свободы информации. Союз журналистов всегда выступает против ограничений прессы, против лишения аккредитации, и мы надеемся, что это конфликт будет разрешен в каком-то мирном русле», — сказал он.

Ранее издания Financial Times и The New York Times опубликовали данные, согласно которым, смертность от коронавируса в России может быть на 70 и более процентов выше официальных данных.

МИД РФ потребовал опровергнуть информацию о заниженной статистике смертности, дав понять, что от этого зависит судьба изданий в России. Госдума в свою очередь попросила лишить аккредитации обе газеты, усмотрев в публикациях факты вмешательства во внутренние дела страны.