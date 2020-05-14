В Петербурге сегодня выпал снег

Об этом рассказали сами жители города. Он уже растаял. В ближайшие пять дней в городе будет прохладно. Днем температура воздуха не поднимется выше 12-13 градусов, — говорят синоптики. В регионе ожидаются дожди.
2020-05-14T12:35:41+03:00
2020-05-14T12:35:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 14 мая 2020
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