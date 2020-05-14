Конфликт разгорается между властями Москвы и сервисом такси бизнес-класса Wheely

Компания отказывается передавать мэрии сведения о местоположении своих автомобилей. Такое требование даст возможность постоянно следить за любым водителем и косвенно за пассажирами, — пишет издание РБК со ссылкой на руководство сервиса.

В столичном департаменте транспорта такие утверждения назвали недостоверными. Там пояснили, что Роспотребнадзор требует от водителей еженедельно отчитываться о санитарном состоянии машин.

Ранее сервис Wheely объявил о планах возобновить работу в Москве после снятия ограничений.