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12:33, 14 мая 2020

Александр Лукашенко подал документы на регистрацию кандидатом на предстоящих выборах

Они должны пройти в республике 9 августа. Лукашенко уже говорил о желании участвовать в предстоящей кампании.

При этом президент замечал, что не держится за кресло.

Александр Лукашенко бессменно возглавляет Белоруссию уже больше четверти века.



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