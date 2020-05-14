Александр Лукашенко подал документы на регистрацию кандидатом на предстоящих выборах

Они должны пройти в республике 9 августа. Лукашенко уже говорил о желании участвовать в предстоящей кампании.
При этом президент замечал, что не держится за кресло.
Александр Лукашенко бессменно возглавляет Белоруссию уже больше четверти века.
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Они должны пройти в республике 9 августа. Лукашенко уже говорил о желании участвовать в предстоящей кампании.
При этом президент замечал, что не держится за кресло.
Александр Лукашенко бессменно возглавляет Белоруссию уже больше четверти века.
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…