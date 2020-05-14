Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков просит генпрокурора проверить на соответствие Конституции пропускной режим в Москве

В депутатском запросе, копия которого имеется в распоряжении «Интерфакса», Лысаков указывает, что «введение пропускной системы сопровождается нарушением конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни».

«Контроль над соблюдением пропускного режима осуществляется с помощью патрулей, биллингов мобильной связи, банковских транзакций и систем видеонаблюдения», — говорится в письме.

В то же время отмечается, что «банковская и биллинговая информация является конфиденциальной информацией, охраняемой государством».

Такая информация «может быть предоставлена должностным лицам правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий».

Вместе с тем «лица, имеющие доступ к сведениям пропускной системы Москвы, получают такую информацию без всяких «формальностей», установленных федеральными законами».

Лысаков считает, что подобное «недопустимо, в связи с отсутствием правовых оснований для этого».

Депутат также напомнил в письме прокурору, что «для наблюдения за лицами, находящимися на карантине, создано приложение «Социальный мониторинг». «Приложение получает доступ ко всей персональной информации граждан на телефоне, а не только к сведениям о местоположении. Приложение передает информацию на серверы мэрии в отсутствие необходимой криптографической защиты. После скачивания приложения и регистрации, пользователь обязан направить разработчикам свою фотографию», — пишет парламентарий.

Он ссылается на имеющуюся у него информацию о том, что распознавание лиц осуществляется через эстонский сервис и серверы, расположенные на территории Германии.

Лысаков просит Краснова «дать поручение о проведении проверки по всем изложенным фактам и принять необходимые меры прокурорского реагирования».