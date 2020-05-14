На 78-м году жизни скончалась актриса Алла Мещерякова

Она известна по ролям, в частности, в картинах «А зори здесь тихие», «Калина красная», «Хозяин тайги» и «Бригада». О смерти актрисы сообщили в Союзе кинематографистов. Дата и время прощания пока неизвестны.
2020-05-14T11:34:52+03:00
2020-05-14T11:35:06+03:00
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11:34, 14 мая 2020
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