В МВД опровергли информацию о росте домашнего насилия в стране после введения режима самоизоляции

Как сообщили в пресс-центре ведомства, количество подобных конфликтов, напротив, уменьшилось. В апреле эпизодов домашнего насилия было зарегистрировано на 9% меньше, чем год назад, — сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России. В ведомстве считают, что утверждения представителей некоторых общественных организаций о росте семейно-бытовых преступлений в период действия карантина не нашли подтверждения.

А вот по мнению главы комитета Госдумы по регламенту Ольги Савастьяновой, данные МВД о снижении обращений о домашнем насилии в условиях самоизоляции не отражают реальную картину. Поскольку многие жертвы обращаются за помощью в другие организации. По словам Севастьяновой, резко увеличилось количество звонков в кризисные центры, на всероссийский телефон доверия и к уполномоченным по правам человека.

В начале мая вице-премьер Татьяна Голикова поручила пяти министерствам и Роспечати рассмотреть направленное в ее адрес депутатское обращение по росту случаев домашнего насилия в условиях самоизоляции. И при необходимости выступить с предложениями к правительству.