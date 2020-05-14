СК возбудил дело по фактам размещения портретов Гитлера и Гимлера на сайте «Бессмертного полка»

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера, передаёт ТАСС. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В. М.

«Кроме того, не позднее 3 мая неустановленные лица разместили на сайте «Банк памяти» анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо», — сообщила представитель СК.

По данным фактам Главным следственным управлением СК РФ возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала»), отметила Петренко.