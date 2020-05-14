Старшеклассники в этом году смогут сдавать столько экзаменов в рамках ЕГЭ, сколько необходимо для поступления в вузы

Как разъяснил агентству РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов, слова его заместителя Дмитрия Глушко были неверно истолкованы — тот накануне говорил, что в этом году выпускники школ будут сдавать два предмета.

Еще один заместитель министра, Виктор Басюк, не исключил, что в связи с пандемией коронавируса в этом году могут вовсе отменить обязательный экзамен по русскому языку и базовый по математике.

Накануне Министерство просвещения объявило, что сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более позднюю дату в связи с эпидемией. Однако, в какие именно дни пройдет экзамен, не уточняется.