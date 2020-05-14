Во ФСИН признали заражение коронавирусом почти 150 заключённых

В несколько раз больше болеет сотрудников тюремного ведомства. В колониях и СИЗО быстрыми темпами растет число заражённых новой инфекцией. Если в конце апреля пресс-служба ФСИН сообщала только о 40 заключенных с коронавирусом, то теперь их почти в 4 раза больше.

В несколько раз выросло и число заражённых сотрудников тюремного ведомства, их сейчас больше шестисот, сообщили агентству «Интерфакс» в службе исполнения наказаний. Там уверяют, что медики и санитары работают круглосуточно, все пациенты обеспечены лекарствами. При первых появлениях респираторного заболевания проводят лабораторные исследования на коронавирус.

Отметим, что правозащитники не раз требовали проверить колонии, в которых жалуются на болезнь, недостаточный медицинский контроль и несоблюдение санитарных требований. В фонде «Общественный вердикт» говорили об исправительном учреждении в Татарстане, Краснодарском крае, Ярославской области, а также одном из подмосковных СИЗО.

Правозащитники обращали внимание на то, что в большинстве мест лишения свободы людей не тестируют на коронавирус. Во ФСИН долго не признавали, что в колониях и СИЗО есть заболевшие новой инфекцией. По данным пресс-службы ведомства около 30 заключённых и 180 сотрудников ФСИН вылечились от коронавируса.