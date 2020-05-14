Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании правительства Пензенской области

Кроме того, изымают документы и в помещениях Министерства сельского хозяйства региона, — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Расследование ведется в отношении главы ведомства и ряда чиновников. Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве и хищении бюджетных средств.
2020-05-14T11:10:00+03:00
2020-05-14T11:10:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2642529-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3261167.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:10, 14 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…