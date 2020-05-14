Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании правительства Пензенской области

Кроме того, изымают документы и в помещениях Министерства сельского хозяйства региона, — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Расследование ведется в отношении главы ведомства и ряда чиновников. Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве и хищении бюджетных средств.