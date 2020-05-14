МВД России вновь заверяет, что в стране сократилась преступность среди иностранных граждан

Число нападений на улицах в населенных пунктах уменьшилась на 7%, — добавили в ведомстве. Представители министерства, таким образом, считают, что не подтверждаются опасения, что карантинные меры могут привести к росту числа преступлений, совершаемых мигрантами.
2020-05-14T10:39:43+03:00
2020-05-14T10:39:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:39, 14 мая 2020
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