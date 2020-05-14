Росреестр засекретил сведения о недвижимости генерального прокурора Игоря Краснова

В данных о собственниках жилья теперь указана Российская Федерация, — пишет интернет-издание «Открытые медиа» со ссылкой на выписки из государственного реестра недвижимости.

Краснов, по сведениям издания, владеет квартирой площадью более 120-ти квадратных метров на Мичуринском проспекте Москвы в элитном жилом комплексе «Белый лебедь». Эту недвижимость оценивают почти в 59 миллионов рублей. Также из декларации Краснова следует, что он арендует загородный дом в элитном поселке под Москвой.

Глава Генпрокуратуры ранее работал старшим следователем в Следственном комитете. Он вел дела об убийстве политика Бориса Немцова и о покушении на главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса.