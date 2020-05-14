В рамках благотворительной акции «ПомощьЕСТЬ!» в Москве раздают 750 обедов мигрантам и нуждающимся

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» бизнесмен, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили.

«Я увидел несколько сюжетов по телевизору, увидел, как мигранты грабят людей на улице, отнимают сумки, из-за безысходности, потому что у них нет денег, чтобы прокормить свои семьи. Поговорили с рестораном, со школой Новикова, и еще несколько ресторанов готовы готовить, потому что для них тоже хорошо, у них люди работают, это хотя как-то покрывает какие-то налоги и заработные платы. Сейчас мы 750 обедов в день раздаем в Москве. Мы уже не только мигрантам раздаем, но и нуждающимся людям», — сказал он.