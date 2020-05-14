В российских исправительных учреждениях коронавирусом заразились около 600 сотрудников тюремного ведомства

Инфекция подтверждена также у 145 заключенных, — сказали в Федеральной службе исполнения наказаний. Там добавили, что свыше 230 заболевших уже вылечились.

К среде в учреждениях ФСИН проведено более 35 тысяч лабораторных исследований на коронавирус. Издание РБК написало, что ФСИН, а также Министерство обороны ФСБ и Росгвардия получат почти 5 миллиардов рублей на выплаты медикам, которые работают в ведомственных учреждениях.

Ранее президент Владимир Путин объявил о надбавках врачам и работникам больниц, а также «скорой помощи», которые участвуют в борьбе с коронавирусом.