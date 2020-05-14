Мельконьянц: Поправка о возможности голосовать по почте выводит процедуру голосования из зоны общественного контроля

Госдума одобрила поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на выборах всех уровней. По мнению сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельконьянца, это выводит процедуру голосования из зоны общественного контроля. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Основные подводные камни, что эта процедура не поддается общественному и вообще какому-либо контролю, потому что основная часть процедуры находится вне зоны наблюдения. Мы не знаем, свободно ли будет избиратель голосовать, лично ли он будет это делать, сохраняется ли тайна голосования в этом случае», — сказал он.

Мелконьянц также добавил, что проведение голосования будет во многом зависеть от качества работы российской почты.

«Почта может дать сбой и письма придут не до дня голосования, а позже, или вообще затеряется где-нибудь письмо. Это вопросы, в том числе, качества работы почтовой системы в стране. Могут быть скандалы, что письма будут возвращаться людям, человек адрес неразборчив там где-то написал и так далее. Есть огромные риски», — подчеркнул он.

Общественный деятель не исключил, что голосование по почте может стать удобным инструментом управления выборами. По мнению Г.Мелконьянца, эта и другие принятые накануне в Госдуме поправки снижают прозрачность и конкурентность выборов.

«Вчера в частности, приняли неожиданную поправку о том, что снизили процент брака, который позволит снимать кандидата с выборов. Если раньше нужно было найти 10 процентов брака в подписных листах, то теперь всего лишь 5 процентов. Это, я бы сказал, революционная поправка. Чтобы проще было снимать кандидатов. Еще поправки были приняты, что при сборе подписей, избиратель собственноручно в подписном листе должен не просто дату и подпись поставить, но и еще и написать свое имя, отчество. Это еще усложняет сбор подписей, и дает графологам больше поводов для придирок. Готовятся реальные инструменты для сокращения конкуренции, для большего управления выборами», — отметил он.

Накануне Госдума одобрила поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе по почте на выборах всех уровней. Поправки были оперативно внесены группой депутатов Госдумы от «Единой России».